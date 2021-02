２月16日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:米国債利回りが1年ぶり高水準、S&P500は小幅安

16日の米金融市場では国債利回りが1年ぶりの水準に上昇。株式市場ではS&P500種株価指数が小反落。取引中ベースでは過去最高値を更新していた。世界の市場で引き続き景気回復への楽観が広がっている。

10年債利回りは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 上昇し、1.31%に到達。国債相場は 世界的に下落。年初からのパフォーマンスは2013年以来の不調となっている。

米国株は一時最高値、引けにかけて伸び悩む

米国債は下落、10年債利回り1.30%を超える

円は1ドル=106円台-ドル総じて堅調

NY原油は続伸、強い寒波の影響で生産大幅減

金スポットは4日続落-ドル反発と米国債利回り上昇で

S&P500種は前営業日比2ポイント(0.1%未満)下げて3932.59。ダウ工業株30種平均は64.35ドル(0.2%)高い31522.75ドル。ナスダック総合指数は0.3%下げた。

いわゆるリフレトレードが活発になり、商品や景気循環株といった経済成長や物価圧力との関連性が高い資産が買いを集めた。投資家は同時に政策面からの強力な支援を背景に、ペニーストックと呼ばれる小型株からビットコインに至るまで投機の熱狂に乗じている。

外国為替市場では円が対ドルで約4カ月ぶりの安値。約2週間ぶりの大幅安となった。米国債利回りの上昇で、ドルは総じて堅調。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。一時は0.4%上昇する場面もあった。ニューヨーク時間午後5時3分現在、ドルは対円で0.6%高の106円4銭。ユーロは対ドルで0.2%下げて1.2106ドル。

米国債利回りは2020年2月以来の水準に上昇。最大1兆9000億ドル(約201兆円)規模の経済対策が与えうる影響を、市場は織り込み始めており、利回りはさらに上昇するリスクがある。

10年債利回りは1.3%を超え、市場が混乱した昨年3月に付けたピークを上回った。売りは先進国の国債市場全般に広がった。米下院は月末までに経済対策案を採決する 計画を明らかにし、国債売りに拍車がかかった。

TDセキュリティーズの金利戦略グローバル責任者、プリヤ・ミスラ氏は「1.9兆ドルもの経済対策が実現する確率が高まったのを考慮して、実質金利主導で名目利回りが上昇したことは、経済成長と債券供給の上向きリスクが織り込まれ始めたことを示唆する」と解説。「この動きはしばらく続く可能性がある。実質金利が依然として過去最低付近にあるからだ」と続けた。

世界の国債相場、今年の滑り出しは2013年以来で最悪-長期債が不振

ニューヨーク原油先物相場は2営業日続伸。強い寒波の影響で、米国ではエネルギーを巡る混乱が深刻化している。エナジー・アスペクツによれば、この寒波により米国の原油生産は日量200万バレル余り減少したほか、製油所からの需要も大きく落ち込んでいる。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は58セント(1%)高の1バレル=60.05ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は5セント上昇し63.35ドル。

金スポット相場は4営業日続落。景気回復期待を背景にドルが反発し、米国債利回りがほぼ1年ぶり高水準に上昇したことが背景にある。金には金利が付かないため、米国債利回りが上昇すると金の妙味が低下する。

ニューヨーク時間午後2時10分現在、1.2%安の1オンス=1796.36ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は1.3%安の1799ドルで終了。

原題: U.S. Bond Yields Touch One-Year High; Stocks Mixed: Markets Wrap(抜粋)

Yen Touches Four-Month Low as Treasury Yields Jump: Inside G-10(抜粋)

Surging U.S. Yields Show Stimulus Impact Still Getting Priced In(抜粋)

Oil Holds Gains With U.S. Energy Crisis Roiling Output, Refining(抜粋)

Gold Extends Slump With Dollar, Yields Gaining; Platinum Slips(抜粋)

◎欧州市況:株ほぼ変わらず、物色の矛先はバリュー株-ドイツ債下落

16日の欧州株はほぼ変わらず。投資家は物色の矛先をディフェンシブ株や成長株からシクリカル、バリュー株に向けた。新型コロナウイルス対策のロックダウン(都市封鎖)措置が緩和に向かうとの楽観が背景にある。

ストックス欧州600指数は0.1%未満の下げ。鉱業、銀行株は1%を超える上昇となった。エネルギー、旅行銘柄も高い。一方、公益事業株は1.5%下落。通信や不動産株も値下がりした。

石油・ガス株は上昇。寒波によって米テキサス州でエネルギー生産に障害が出ていることが買いを促した。

欧州債市場ではドイツ債が下落。英国の30年債入札で需要が軟調だったことが影響し、ドイツ債のスワップスプレッドは拡大した。

17日に実施されるドイツ30年債入札と英15年債入札を控え、この日は両国債とも長期債が特に売られた。

主要国債の利回り ドイツ10年債利回りは3bp上昇のマイナス0.35%、昨年6月以来の高水準 イタリア10年債利回りは4bp上昇の0.57%、2月4日以来の高水準 フランス10年債利回りは2bp上昇してマイナス0.13% 英10年債利回りは4bp上昇の0.61%、昨年3月以来の高水準

bp=ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題:European Stocks Steady With Cyclical, Value Rotation Underway、Bunds Slide as Long-End Swaps Underperform; End-of-Day Curves(抜粋)