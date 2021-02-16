インドネシア、新たな政府系ファンドのＣＥＯにウィラクスマ氏を起用

インドネシアは新たな政府系ファンド（ＳＷＦ）の最高経営責任者（ＣＥＯ）にプルマタ銀行の前ＣＥＯ、リダ・ウィラクスマ氏を指名した。 インフラや医療などの国内プロジェクトへの投資資金を呼び込む方針。

ウィラクスマ氏は米国の投資会社ＫＫＲや複合企業ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）、保険会社 アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）などで役職に就いた経歴を持つ。ジョコ大統領が16日に記者会見で明らかにした。

インドネシア・インベストメント・オーソリティー（ＩＮＡ）と称する新ファンドは、ＣＥＯ指名で運用開始に一歩近づいた。インドネシアは同ファンドの資産を現在の150億ドル（約１兆5800億円）から最大1000億ドルに拡大したい意向だ。

原題： Indonesia Names Wirakusumah to Helm $100 Billion Wealth Fund (1) (抜粋)