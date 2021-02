仏自動車メーカー、ルノーは半導体供給が不足しているため、欧州と北アフリカの一部工場で今週生産を停止する。同社広報担当者が明らかにした。

スペインのパレンシアとバリャドリッドにある工場やルーマニアのピテシュティの施設の生産は1日停止。モロッコのタンジェの生産ラインは2日間停止する。

フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)とフランスのグループPSAの統合で誕生したステランティスは、イタリアのメルフィの工場の稼働を2月15-16日と同月22-23日に停止する。ドイツのアイゼナハの工場は半導体不足で午前のみ稼働する。広報担当者が明らかにした。

Renault, Stellantis Cut Output at Some Plants on Chip Shortage(抜粋)