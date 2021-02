【新型コロナ】米新規感染減少、ＮＹ市地下鉄の運行停止時間縮小

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米国では14日の新型コロナウイルス新規感染者が6万5336人と、ホリデーシーズン入り前の昨年10月25日以来最少となった。ニューヨーク市の地下鉄は24時間運行を取りやめ、午前1時から同5時まで4時間停止となっているが、22日からは午前2時から同4時までの2時間の停止とする。車両などの消毒増強は続ける。

米国各地では異例の寒波で計画停電が実施され、ヒューストンを抱えるテキサス州ハリス郡は15日、モデルナ製ワクチン8000回分余りの接種を急いだ。ワクチン貯蔵施設が停電となり、補助発電機も故障したことが背景。

ジョンソン英首相は買い物や通勤など全国的な制限措置の緩和に向け目標期日の設定など計画を策定したい考えだ。15日の記者会見で「このロックダウンが最後になることを望む。慎重に進めて、後戻りしないようにしたい」と語った。

ドイツは感染力の強い変異株の流入を阻止するため水際対策を強化したが、オーストリアは対策が行き過ぎないよう警告した。オーストリアはイースター休暇まではレストランとバー、カフェを再開しない方針。

イタリアの保健省顧問は変異株の感染増加を理由に、週末に新たなロックダウン(都市封鎖)を呼び掛けた。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの 集計データによると、世界の感染者数は1億890万人を超え、死者数は240万人を突破した。ワクチン接種は全世界で1億7300万回を超えた。

世界保健機関(WHO)は英アストラゼネカの新型コロナワクチンを緊急使用リストに加えた。

欧州連合(EU)は米モデルナ製ワクチンをさらに1億5000万回分確保しようと交渉を進めている。事情に詳しいEU当局者が明らかにした。

英国の新規感染者は9765人と、7日間平均の1万3200人を下回った。1万人を割り込んだのは昨年10月2日以来。

米ノババックスは米国で昨年12月後半に始まったワクチン候補治験で3万人の被験者登録をほぼ完了した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)がスタンリー・アーク最高経営責任者(CEO)を引用して伝えた。同紙によると、ノババックスのワクチンは米国で4番目に緊急使用許可(EUA)を付与される可能性がある。

