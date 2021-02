米テキサス州で電力のスポット価格が上限の1メガワット時9000ドルを突破した。猛烈な寒波で計画停電が実施されている。

米テキサス州、厳寒で計画停電の恐れ-ダラスでマイナス16度の予報

ブルームバーグの集計によれば、ヒューストン時間15日午前1時(日本時間午後4時)時点で、同州西での卸電力価格はメガワット時9009.40ドル。12日から3466%上昇している。

原題: Spot Electricity at Texas’ West Hub Surpasses $9,000 Cap、*TEXAS GRID OPERATOR SAYS ROTATING POWER OUTAGES ARE UNDERWAY(抜粋)