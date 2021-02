【米国市況】株続伸、低調な雇用統計で経済対策期待強まる－ドル下落

5日の米株式相場は5日続伸。週間での上げ幅を拡大した。1月の米雇用者数が予想を下回る伸びにとどまったことを背景に、バイデン大統領が提案している経済対策の必要性が高まったとの見方が広がった。

米国株は続伸、S&P500とナスダック総合が最高値更新

米2年債利回りは過去最低-10年債1.17%に上昇

ドル下落、対円105円前半-ユーロは1カ月ぶり大幅高

NY原油先物、5日続伸-ブレントは60ドル接近

金スポット反発、追加経済対策への期待高まる

米連邦議会では早朝に上院が今会計年度予算の大枠となる予算決議案を 可決。午後に下院が改めて可決し、1兆9000億ドル(約200兆円)規模の経済対策案を向こう数週間に民主党の賛成のみで可決させる道が開かれた。

S&P500種株価指数は連日で最高値を更新。週間ベースでは昨年11月以来の大幅高となった。テクノロジーを除く全ての主要業種別指数が上昇した。ゲームストップは急反発。個人投資家に株式取引プラットフォームを提供するロビンフッド・マーケッツが、ゲームストップの株式購入制限を 解除したことが背景。ただし、週間では約80%下落した。

S&P500種は前日比0.4%高の3886.83。ダウ工業株30種平均は92.38ドル(0.3%)高の31148.24ドル。ナスダック総合指数は0.6%上昇。

米国債市場では、短期金利が全般的に低下する中、2年債利回りは0.1013%と、過去最低水準となった。ニューヨーク時間午後5時16分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.17%。

米雇用者数は1月に小幅な増加にとどまり、労働市場の回復は2カ月連続で期待外れとなった。非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比4万9000人増。前月は22万7000人減(速報値14万人減)に下方修正された。バイデン氏は今回の統計について、行動が「小さ過ぎる」ことのリスクを示していると述べた。

フェデレーテッド・ハーミーズのポートフォリオマネジャー兼株式ストラテジストのスティーブ・シャバローン氏は、「市場が描いているのは、悪いニュースは良いニュースというシナリオだ。悪いニュースは一時的で、追加支援がもたらされる可能性が高い」と説明。「ワクチン供給が増え、追加刺激策が実施されると分かっている局面では、多くの投資家にとって売りにくい市場だ」と述べた。

外国為替市場ではドルが下落。ドル指数は約3週間ぶりの大幅安となった。ユーロは1カ月ぶりの大幅高。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.6%安と、3日ぶりの低下。ニューヨーク時間午後4時24分現在のドルは、円に対して0.2%安の1ドル=105円38銭。ユーロは対ドルで0.7%高の1ユーロ=1.2047ドル。

ニューヨーク原油先物相場は5日続伸。産油国の供給抑制が続いていることが背景にある。世界最大の石油輸入国、中国に向かっているタンカーの数が半年ぶりの多さとなっていることも 分かった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は62セント(1.1%)高の1バレル=56.85ドルで終了。週間ベースでは9%近く上昇した。ロンドンICEの北海ブレント4月限は前日比50セント高の59.34ドル。週間では3週連続高となった。

金スポット相場は反発した。米雇用者数の伸びが失望を誘い、追加経済対策が必要との見方が補強されたことが買いにつながった。ドル安も代替資産としての金買いを促した。

ニューヨーク時間午後3時13分現在は1%高の1オンス=1811.79ドル。前日は1785ドルと、日中取引として昨年12月1日以来の安値に下げる場面があった。金スポットは週間ベースでは下落した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は1.2%高の1813ドル。

