欧州連合(EU)は、域内の新輸出承認制度に基づき日本への新型コロナウイルスワクチンの出荷を認めたことを明らかにした。

EUの通商報道官によると、今週既に公表されたカナダに2件、英国に1件のワクチン輸出に続く承認となった。EUは1月30日、EU域内の拠点で生産されたワクチンを域外に輸出する際に事前承認の取得を義務付ける輸出規制を発効した。

同報道官によれば、EUがこれまでに輸出申請を認めなかったケースはない。

原題:EU Says It Has Approved a Covid-19 Vaccine Shipment to Japan(抜粋)