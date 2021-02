米下院民主党指導部は5日にバイデン大統領と会談する。事情に詳しい関係者が明らかにした。同党指導部は共和党の同意なしで大統領の経済対策案の両院通過が可能になる財政調整措置を目指している。

関係者によると、会談は5日午前9時45分(日本時間同午後11時45分)からで、ペロシ議長とホイヤー院内総務、クライバーン院内幹事、担当委員会の委員長らが参加する。

バイデン大統領はこの日午前11時45分から経済対策を巡り発言する予定。

原題: Pelosi, Other House Leaders to Meet With Biden: Stimulus Update、*BIDEN TO DELIVER REMARKS ON STIMULUS AT 11:45 A.M. FRIDAY(抜粋)