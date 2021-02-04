ギリアドのコロナ薬、10－12月売上高が予想上回る－今年もけん引役か

ギリアドのコロナ薬、10－12月売上高が予想上回る－今年もけん引役かRiley Griffin
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レムデシビルの21年売上高を最大30億ドルと予想
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製品ポートフォリオ全体の10－12月期売上高は前年同期比26％増
米ギリアド・サイエンシズの通期業績予想は、抗ウイルス薬レムデシビル（商品名「ベクルリー」）の市場が拡大し続けるとの見通しを反映している。新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ１９）治療薬として承認されたレムデシビルの今年の売り上げが最大30億ドル（約3200億円）に達すると同社は見込んでいる。
- ４日の発表資料によると、ギリアドは2021年の１株利益を6.75－7.45ドル、売上高を237億－251億ドルと予想。アナリストの予想平均は１株利益6.77ドル、売上高242億5000万ドル
- 昨年10－12月（第４四半期）のレムデシビルの売上高は19億4000万ドルと、ウォール街の予想平均14億5000万ドルを大きく上回った
- 製品ポートフォリオ全体の10－12月期売上高は前年同期比26％増加
- ギリアドの株価は時間外取引で一時2.5％上昇。年初から４日の通常取引終値までは12％余り値上がりしていた
原題：Gilead Sees 2021 Veklury Revenue $2.00B to $3.00B: Snapshot; Gilead’s 2021 Forecast Boosted by Remdesivir Covid-19 Therapy（抜粋）