米クリーブランド連銀のメスター総裁はゲームストップ株の荒い値動きについて、「ボラティリティーが金融市場の他の分野に波及しないよう監督するべきだが、現時点ではそのような状況には陥っていない」と話した。

同総裁は4日、経済専門局CNBCとのインタビューで、この問題が今のところ金融政策に関する自身の見解に影響していないものの、当局は「公正な市場を確保する必要がある」と発言。「一部の個人投資家がリスクについて認識不足の可能性があることを懸念している」とも述べた。

新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムについては、「トンネルの向こうの光だが、まずはそこに行く必要がある」と話した。

メスター総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で議決件を有していない。

