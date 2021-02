4日の米国債市場で、市場関係者が注目する5年債と30年債の利回り格差が一段と広がり、2015年10月以来の大きさとなった。

利回り格差は一時147.7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)に拡大した。

同日のイールドカーブ(利回り曲線)のさらなるスティープ化は、英債券市場主導でもたらされた。新型コロナウイルスワクチン接種が英国で精力的に進められる中、イングランド銀行(英中央銀行)は同国の景気が 急回復に向かうとの見解を示した。年限が長めの英国債はこれを受けて軟調となった。

原題:Treasuries Curve Steepens to 2015 Levels With a Bump From BOE(抜粋)