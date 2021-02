イエレン米財務長官、金融規制当局首脳と４日に会合－市場混乱で

イエレン米財務長官は4日、証券取引委員会(SEC)と連邦準備制度理事会(FRB)、ニューヨーク連銀、米商品先物取引委員会(CFTC)の首脳らと会合を開き、「金融市場における最近のボラティリティー」について話し合う。財務省が3日深夜の声明で明らかにした。

イエレン氏にとって、ロビンフッド・マーケッツの株式取引プラットフォームを使った個人投資家によるゲームストップ株などの熱狂的な取引と、それに伴う混乱に対応する最初の正式な取り組みとなる。

バイデン政権や金融規制当局はこの数日間、市場の混乱に対処するよう求める圧力に直面していた。事情に詳しい複数の関係者によれば、ゲームストップなどの株価の目まぐるしい動きに不正行為が介在した形跡がないか、SECはソーシャルメディアとオンライン掲示板の投稿を細かく調査している。

