【米中ウオッチ】アリババ起債へ、アント持ち株会社、100人余り解雇

【米中ウオッチ】アリババ起債へ、アント持ち株会社、100人余り解雇Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- アリババがドル建て債発行へ、４本立て最大50億ドルの可能性－関係者
- 中国の銀行がアントとの協力縮小、オンライン消費者融資で－関係者
- アント、金融持ち株会社に転換する再編計画で中国当局と合意－関係者
- バイデン大統領、外国依存軽減へサプライチェーン見直し計画－関係者
- テスラ、上海市で急速充電器の現地生産開始－最大で年１万基製造へ
- 中国、「海警法」は国際ルールに合致と日本側に説明
- 中国の自動車販売、１月は前年同月比31.9％増のもよう－ＣＡＡＭ
- 中国、外資の呼び込みに大きな潜在力ある－李克強首相
- 中国の１－３月期金融統計、ベース効果で鈍化の可能性－人民銀幹部
- ＨＳＢＣ、上級幹部のアジア移動を検討－英国から香港かシンガポール
- 韓国がドイツから首位奪回、米国は10位圏外－21年イノベーション指数
- 香港から台湾への移住者が過去最多－2020年ほぼ倍増
- テンセント、100人余りを解雇－中国で官民腐敗撲滅の取り組み厳格化
- 中国ＦＡＷがブリリアンス買収を検討、72億ドル相当の取引－ロイター