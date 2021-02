【欧州市況】イタリア株・国債が高い、ドラギ氏の組閣要請受諾で

欧州株は3日続伸。個人投資家による投機的な動きが後退したほか、決算への楽観も支援材料となった。イタリア株は大幅上昇。欧州中央銀行(ECB)の前総裁、マリオ・ドラギ氏がイタリアのマッタレッラ大統領からの組閣要請を 受諾したことが好感された。

ストックス欧州600指数は0.3%高。イタリアの銀行株が上昇し、同国の株価指数FTSE・MIBは2.1%上昇した。ドラギ氏は組閣し、新型コロナウイルス対策と深刻なリセッション(景気後退)に立ち向かうことになる。

ノルデア・アセット・マネジメントのマクロストラテジスト、セバスチャン・ゲーリー氏は「われわれはイタリアのことを慎重ながらも楽観している。ドラギ氏は変革をもたらす人物であり、かなり尊敬されている」と指摘。「市場の反応はドラギ政権がしばらく続き、改革を実施するとの見解を示唆している」と述べた。

欧州債市場ではイタリア債が上昇し、ドイツ債が下落した。ドラギ氏の組閣要請の受諾が影響した。

英国債は10年債を中心に下落。同年債利回りは昨年11月16日以来の高水準に上昇した。4日はイングランド銀行(英中銀)による金融政策判断の発表が控えている。スナク英財務相は年金に関する保証を保持する計画で、政府の借り入れが増大する可能性がある。

主要な国債利回り ドイツ10年債利回りは2bp上昇のマイナス0.47% イタリア10年債利回りは6bp低下の0.59% フランス10年債利回りは1bp上昇のマイナス0.24% 英10年債利回りは2bp上昇の0.37%

bp=ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)

原題:BTP-Bund Spread Narrows By Most Since June; End-of-Day Curves、 Italian Shares Lead Europe Stock Rally as Draghi Accepts Mandate(抜粋)