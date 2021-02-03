ＮＹ原油先物、一時55ドル台－在庫減少と供給過剰解消見通しが下支え

ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間３日午前の時間外取引で続伸し、一時再び１バレル＝55ドル台に乗せた。２日のニューヨーク時間帯の通常取引では約１年ぶりの高値を付けた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物３月限は、シンガポール時間午前９時25分（日本時間同10時25分）時点で 0.3％高の54.91ドルで取引された。

事情に詳しい複数の関係者によれば、米国石油協会（ＡＰＩ）が発表した１月29日時点の原油在庫は前週比430万バレル減少。一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の共同技術委員会（ＪＴＣ）は、先進諸国の原油在庫が６月時点で過去５年平均を下回る水準まで減るとの見通しを明らかにした。



原題：Oil Buoyant Near $55 as Falling Stockpiles Add Impetus to Rally（抜粋）