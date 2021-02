イタリアのフィコ下院議長は2日、第3次コンテ内閣の樹立を目指した交渉は失敗したと明らかにした。マッタレッラ大統領との会談後に記者団に語った。

マッタレッラ大統領は、欧州中央銀行(ECB)のマリオ・ドラギ前総裁を大統領官邸に招いた。新政権樹立の取り組みをドラギ氏に託すとみられる。大統領の報道官は記者団に対し、マッタレッラ氏はドラギ氏と3日に会談する予定だと述べた。

原題: Italy’s President Summons Draghi as Likely Premier-Designate、Italy Talks to Form New Conte’s Government Failed(抜粋)