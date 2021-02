バイデン米大統領、共和上院議員団と会談－経済対策で協議継続を確認

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

バイデン米大統領は1日、新型コロナウイルス感染拡大の影響に対応する追加経済対策を巡り、共和党の上院議員10人と2時間にわたり会談した。超党派の合意に向け交渉を継続することで双方は一致した。

同党のスーザン・コリンズ議員は終了後に記者団に対し、ホワイトハウスでの会談が「非常に生産的」かつ友好的だったとした上で、何が実現できるかについてスタッフレベルで協議が続くことを確認した。

コリンズ議員によれば、バイデン大統領が1兆9000億ドル(約199兆円)規模の経済対策案を「より詳細」に説明したのに対し、共和党議員らは、政府支出を6180億ドル規模と政権案の3分の1程度に抑える対案の概要を示した。

コリンズ議員と共にホワイトハウスを訪れたのは、ロバート・ポートマン議員とウィリアム・キャシディー議員、 リサ・マカウスキ議員、ミット・ロムニー議員、 シェリー・ムーア・カピト議員、 トッド・ヤング議員、 ジェリー・モラン議員、マイケル・ラウンズ議員、 トーマス・ティリス議員。

バイデン大統領とハリス副大統領が共和党上院議員と会談(2月1日) 写真家:ゲッティイメージズ経由のソールローブ/ AFP

原題: Biden’s GOP Relief Talks Called ‘Productive,’ Will Continue、GOP’s Collins Says Biden Meeting Productive; Talks to Continue(抜粋)