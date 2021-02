IT(情報技術)サービスの米 DXCテクノロジーは、同社に対しフランスの アトスが示していた買収案を退けたと発表した。DXCが単独で創出可能と取締役会が考える価値に照らし、買収案は「不十分で確実性に欠ける」と判断した。

これとは別にデジタルトランスフォーメーション(DX)を手掛けるアトスは、DXC買収の可能性を追求しないと取締役会が全会一致で決めたと資料で発表した。

