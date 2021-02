【新型コロナ】ＮＹ州新規感染１万人下回る－独首相、全国民接種明言

米国では新型コロナウイルス感染症(COVID19)による死者数が1月に9万5500人と、月間ベースで過去最多を更新した。2月は減少が見込まれる。

ニューヨーク州では1日当たりの新規感染者が8508人と、昨年12月後半以来初めて1万人を割り込んだ。

ニューヨーク市は大雪に見舞われたことから、新型コロナ接種を2日間停止する。

メルケル独首相は国民全員へのワクチン接種を9月末までに終えると明言した。当初、ワクチン配布は遅れたものの、十分な供給を確保できる見通しだとした。製薬会社トップや州首相、欧州委員会当局者との会談後に発言した。

ドイツの製薬会社バイエルは同業キュアバックが開発しているワクチン候補の生産で合意した。臨床試験の進んだ段階にあるワクチン候補の認可・配布でスピードアップを図る。

仏製薬会社バルネバは、英政府から来年分の新型コロナワクチン4000万回分を追加受注したことを明らかにした。英政府がオプション契約を行使したという。英国からの受注は計1億回分となった。バルネバのワクチン候補は現在治験段階にある。

ジョンズ・ホプキンズ大とブルームバーグの 集計データによると、世界の感染者数は1億320万人を超え、死者数は220万人を上回っている。

イタリアでは新たな感染者が1日に7925人と、昨年10月14日以来の低い数字となった。前日は1万1252人だった。

欧州連合(EU)加盟国政府は渡航者の入域ルールを強化することで合意した。出発前72時間以内の新型コロナ検査を義務付ける。

