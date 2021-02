欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミスト、レーン理事は、追加緩和策の選択肢として株式や銀行債の購入といった手段は「現在のツールボックス」には含まれていないと述べ、ECBのゼロ金利政策を擁護した。レーン氏は南ドイツ新聞とのインタビューで述べた。

レーン氏は「ECBとユーロシステムには、多くの優秀な金融エコノミストがいる。従ってあらゆることをある程度は検討している」と述べた上で、企業の株式や銀行債の購入といった手段は「現在のツールボックス」にはないとした。

同氏は世界経済は大きな構造変革を経験していると指摘、ECBの金利政策を擁護した。この環境で金利を引き上げることについては、状況を悪化させるだけであり、失業者の増加や成長鈍化につながるとの見方を示した。

原題:ECB’s Lane Says Stock, Bank-Bond Purchases Not in Toolbox: SZ(抜粋)