オンライン取引プラットフォーム提供の米ロビンフッドは、既存の投資家から10億ドル(約1045億円)余りを調達したと発表した。

同社は「投資家からの強い信頼の証しであり、当社の顧客サービス継続に役立つ」と発表文でコメントした。

米紙ニューヨーク・タイムズ( NYT)は先に、ロビンフッドが既存の株主から10億ドル余りを調達すると報じ、同社がセコイア・キャピタルやリビット・キャピタルなどに連絡を取り、これら既存投資家が28日夜の会合で緊急資金提供を提案したと、関係者5人を引用して伝えていた。

原題:Robinhood Says It Raised Over $1 Bln From Existing Investors(抜粋)