米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長は新型コロナウイルスの変異株を考慮すれば、マスクを二枚重ねで使用することは理にかなっている可能性があると指摘した。米公共ラジオNPRが報じた。

ファウチ氏はまた、ワクチンを接種しているが、それでも家族に会うことには慎重だと語った。

原題:Fauci Says Double-Masking Makes Sense Due to New Strain: NPR(抜粋)