債券は下落か、米長期金利反発を受け売り先行－日銀オペ運営を見極め

債券相場は下落が予想されている。前日の米国市場で長期金利が反発した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。一方、この日は日本銀行が国債買い入れを実施するほか、夕方には２月のオペ月間予定の発表が予定されており、オペ運営を見極める姿勢が強まりやすいとの指摘が聞かれている。

長期国債先物（３月物） 151円80銭台後半～151円90銭台前半か（前日151円93銭） 新発10年物国債（361回債）利回り 0.035％～0.04％程度か

（前日0.035％）

先物夜間取引で３月物は取引序盤に151円97銭まで買われる場面もあったが、米長期金利が上昇に転じると水準を切り下げ、一時は151円88銭まで下落。結局は前日の日中取引終値比２銭安の151円91銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

きょうの債券相場は国債買い入れオペ結果次第の感もあるが、弱含みもみ合いとみる

市場の目先の関心はきょう夕方に発表される来月の日銀国債買い入れの方針

残存期間１年以下のレンジ下方修正は必至、３年超５年以下の下方修正の可能性も高そうだ

先物中心限月の予想レンジは151円86銭～151円94銭

日銀オペ

対象は残存期間３年超５年以下、５年超10年以下、25年超。前回の買い入れ額はそれぞれ4200億円、4200億円、300億円

備考：過去の日銀オペの結果一覧

午後５時に２月の長期国債買い入れ 月間予定発表

海外市場の流れ