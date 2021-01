【新型コロナ】ＮＹ州が制限解除、ＥＵとアストラゼネカ対立解消せず

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

ニューヨーク州のクオモ知事は27日、新型コロナウイルス感染拡大が深刻だった地域の大半で制限措置を解除した。ホリデーシーズン後に起きた感染者と入院者の急増は収束したと説明した。バイデン政権が新型コロナワクチンの出荷拡大を発表したことを受け、ニューヨーク市は来週に1万7000回分のワクチンの追加供給を受けると明らかにした。

バイデン政権は州へのワクチン出荷を増やす方針だが、それでも急拡大する需要に対応できない見通しだ。

欧州連合(EU)はワクチン供給を巡り英アストラゼネカとバーチャル会議を行ったが対立を解消できなかった。域内の接種計画が一段と遅れる可能性が高まった。

フランスでは、さらなる制限措置を行えば社会不安を引き起こす可能性があるとの懸念が強まったため、政府は全土ロックダウン(都市封鎖)に踏み切るかどうかの決定を遅らせている。

ジョンソン英首相は、同国のコロナ死者数が欧州で初めて10万人を超えた後、国境管理の強化を発表。感染拡大のホットスポットからの渡航者全員に対し、10日間の隔離を義務付ける。

米ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの 集計データによると、世界の感染者数は1億60万人を超え、死者数は210万人を上回った。

スペインでは新規感染者が1万8462人と、今月21日に記録した過去最多の1万8504人に迫った。

国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長は、今年7月23日から予定する東京五輪の開催になお「完全に集中し、コミットしている」と記者会見で述べた。

中国福建省は輸入綿花から新型コロナウイルスが検出されたと発表した。米国綿花輸出業者協会が加入企業に送付した電子メールで明らかにした。ブルームバーグが同メールを確認した。輸入元は明らかになっていないという。

