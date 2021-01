国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長は27日、今年7月23日から予定する東京五輪の開催に、依然として「完全に集中し、コミットしている」と記者会見で述べた。

新型コロナウイルスの感染拡大を封じ込めるための「対応策が有効なことに」、IOCは「いっそう自信を深めつつある」としながらも、観客を入れるかは断言できないと語った。

原題: International Olympic Committe Committed to Holding Tokyo Games(抜粋)*IOC’S BACH: CAN’T SAY IF CROWDS WILL ATTEND TOKYO GAMES