欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は27日、インフレ見通しの悪化を招く一段のユーロ高に対処する手段がECBにはあると明言した。

同総裁はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「ユーロは過去数週間、数カ月にやや上昇した。われわれはもちろん、これを非常に注意深く見守っている」と述べた。

その上で、為替レートは「ECBがインフレ動向を判断する際に考慮する要因の一つだ。唯一の要因ではないがその一つではある」と説明、「それがECBのインフレ目標を脅かす有力な要因になれば、もちろんわれわれにはこれに対抗する手段がある」と語った。

クノット総裁の発言後にユーロは下げ幅を広げ0.3%安の1ユーロ=1.2120ドルを付けた。

