ウォルグリーン、次期ＣＥＯにスターバックスのブルーワー氏起用

米ドラッグストアチェーンのウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは26日、次期最高経営責任者(CEO)にスターバックスのロズ・ブルーワー最高執行責任者(COO)を起用すると発表した。S&P500種株価指数を構成する企業で唯一の黒人女性CEOとなる。

ウォルマート元幹部のブルーワー氏は2017年にスターバックス入社。デジタル販売強化や米中両国での事業改善に貢献した。現在はアマゾン・ドット・コムの取締役も務める。

S&P500種構成企業のCEOの約6%が女性だが、16年にアーシュラ・バーンズ氏がゼロックスを去って以来、黒人女性のCEOは不在となっている。

ブルーワー氏の起用については米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。スターバックスは26日の決算発表の際に、ブルーワー氏(58)が2月末で退社すると明らかにしていた。

スターバックスの10-12月期、中国事業の回復継続-COOの退社発表

ロズ・ブルーワー氏 写真家:サラ・ベンサム/ブルームバーグ

ウォルグリーンの発表資料によると、ブルーワー氏は3月15日付でCEOに就任する。

原題:Walgreens Boots Confirms Appointment of Brewer as CEO (1); Walgreens Names Brewer as CEO in Step for Black Women (1)(抜粋)