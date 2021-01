1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

イエレン米財務長官は26日、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)最後の数カ月を米国民が乗り切れるよう財務省として支援しなければならず、より長期的には気候と構造的な人種差別、経済に関わる危機に目を向ける必要があると財務省職員らに 伝えた。

イエレン氏は財務長官就任に当たり職員に宛てた文書で、「これらのどの危機への対応でもわが省が重要な役割を果たせるものと確信している」とした上で、今後数週間のうちに各部局を回りミーティングを行う「現場の声を聴くためのツアー」を予定していると明らかにした。

原題:Yellen Says U.S. Faces Climate, Economic Crises on Top of Covid(抜粋)