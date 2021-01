香港は26日、九竜地区の一角で2回目のロックダウン(都市封鎖)に踏み切った。新型コロナウイルスの感染拡大阻止を図る。

対象となるのは油麻地の一部で、強制的な新型コロナ検査が実施される。封鎖措置は香港時間午後7時(日本時間同8時)に始まり、香港政府は27日午前6時までに終えたいと声明で発表した。

原題:Hong Kong Enacts Second Lockdown in Kowloon For Covid Tests (1)(抜粋)