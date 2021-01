​​​​​​米民主党のシューマー上院院内総務は、バイデン大統領の経済対策案を向こう1カ月から1カ月半に議会で通過させたい考えを明らかにした。25日のビデオ会議での発言。

原題:Schumer Aims To Pass Next Stimulus in About a Month to Six Weeks(抜粋)