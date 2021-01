米 サンライト・ファイナンシャルは米 アポロ・グローバル・マネジメントが出資する特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じて上場することに合意した。事情に詳しい関係者が明らかにした。サンライトは屋根や屋上にソーラーパネルを設置する住宅保有者に融資を提供している。

アポロ系SPAC「 スパータン・アクイジション2」との取り決めでは、サンライトの株式価値を約13億ドル(約1350億円)と想定している。公に話す権限がないとして関係者が匿名を条件に語った。

サンライトとアポロはコメントを控えた。

