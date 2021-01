バイデン米大統領は25日、連邦政府機関による米国製品の購入を増やす大統領令に署名する。大統領選で打ち出した「バイ・アメリカン」の公約を実行に移す。

政権当局者によれば、大統領令は米国企業と勤労者が製造し、生み出す製品・サービスの購入を増やす義務の厳格化を政府機関に求める。

大統領令はまた、製造業における米国の部品と労働力の割合を確実に高めるため、米国製品と定義する基準を厳しくする変更を6カ月以内にまとめるよう連邦委員会に命じる内容となる。

原題:Biden to Sign Order Boosting Federal Spending on U.S. Products(抜粋)