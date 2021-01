日本政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で東京五輪・パラリンピックを中止せざるを得ないと非公式に結論付け、2032年に開催する機会の確保が焦点になっていると英紙タイムズが 報じた。連立与党の匿名の幹部1人からの情報を引用した。

同紙によれば、次の機会の開催の可能性を残し、面目を保つ形での発表方法を探っている。

連立与党の幹部はタイムズ紙に対し、「それを誰も最初に言い出したくはないが、難し過ぎるというのが総意だ。個人的には開催されると思わない」と述べたという。

原題:UK Paper Says Japan Government Doesn’t Think Olympics Can Happen(抜粋)