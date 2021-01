日産自動車の英サンダーランド工場は新型コロナウイルスに関連するサプライチェーンの混乱により、22日から2つの生産ラインのうち1つを一時停止する。広報担当が電子メールで明らかにした。

一時停止されるのは「キャシュカイ」「リーフ」を生産するラインで、同社は25日の再開を見込んでいる。

原題:

Nissan Pausing Some Production at U.K. Factory on Friday(抜粋)