イエレン氏、為替操作に政権全体で対処－中国にはあらゆる手段使う

米次期財務長官に指名されたジャネット・イエレン氏は議員らに対し、バイデン大統領と共に各国の為替操作をやめさせるよう取り組んでいくと表明した。

19日の上院財政委員会の指名承認公聴会を受け、議員から提出された補足質問にイエレン氏は書面で回答。この中で、「通商上の不公正な優位を得るための人為的な為替操作に対しては、バイデン大統領は反対の意思を明確にしている。この意向を支持しており、承認を受ければ、いかなる為替操作に対しても政権内で協力して反対していく」と表明した。

ブルームバーグ・ニュースはこの書面回答を入手した。

イエレン氏はまた、新政権は「中国の悪質な慣行にはあらゆる手段」を積極的に使うとし、対中関税は同盟国と協議するまで変更するつもりはないと説明。「中国に実際に意味のある圧力をかける違ったアプローチが必要だ」との見解も示した。

原題:Yellen Says U.S. to Use All Tools Against Unfair China Practices、 Yellen Says Administration Will Fight Currency Manipulation(抜粋)