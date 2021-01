中国の電気自動車(EV)メーカー、 BYD(比亜迪)は香港上場株の新規発行を通じて最大36億米ドル(約3740億円)の調達を目指している。新エネルギー車の需要拡大と株価上昇の機を捉える。同社には米投資家のウォーレン・バフェット氏が出資している。

ブルームバーグ・ニュースが入手した条件を記載した資料によれば、BYDは1億2110万株を1株当たり222-228香港ドル(約2973-3053円)で発行する。20日のBYD株終値(244香港ドル)を6.6-9%下回る水準。

BYDの香港上場株はここ1年で400%を超える値上がりとなっていた。

原題:Electric Car Maker BYD Seeks Up to $3.6 Billion in Placement (1)(抜粋)