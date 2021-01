トランプ米大統領が、元側近のスティーブ・バノン元首席戦略官ら73人の個人に恩赦を与え、70人の減刑を認めたとホワイトハウスが20日に発表した。トランプ氏自身への恩赦は含まれていない。

メキシコ国境の壁建設をうたう団体が集めた資金を私的流用したとして、郵便・通信詐欺の罪で昨年起訴されたバノン元首席戦略官のほか、やはりトランプ氏に近い共和党全国委員会のエリオット・ブロイディ元幹部らが恩赦の対象となった。

ミシガン州デトロイトのクワメ・キルパトリック元市長、リル・ウェインとして知られる人気ラッパー、ドウェイン・カーターにも恩赦が与えられた。

