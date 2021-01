バイデン次期米大統領は就任初日の20日に大統領令を発布し、カナダ・アルバータ州の油田と米メキシコ湾岸の製油所を米中西部経由で結ぶ「キーストーンXL」パイプラインの建設認可を取り消す。

バイデン氏は「米国の国益」に資するものでないとして TCエネジーのパイプライン建設許可を撤回する。バイデン氏の政権移行チームからの資料で分かった。

キーストーンXLは2015年、オバマ米大統領(当時)が環境面の懸念から却下したが、17年にトランプ政権下で認可された。

