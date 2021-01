トランプ米大統領は新党結成について側近と協議した。ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

トランプ氏は先週協議し、新たな政党を「愛国者党」と名付けたいと述べたとDJは伝えた。大量の時間とリソースを要する新党結成についてトランプ氏がどの程度真剣かは不明だとしている。

ホワイトハウスはDJに対してコメントを控えた。

Trump Has Discussed With Aides Starting a New Party, DJ Says(抜粋)