東南アジアの配車サービス大手グラブ・ホールディングスが年内に米国で少なくとも20億ドル(約2070億円)規模の新規株式公開(IPO)を検討している。ロイター通信が事情に詳しい匿名の関係者3人からの情報として報じた。

ロイターが関係者1人を引用して伝えたところによれば、IPOの規模は20億ドル以上。ただ、計画は最終ではなく、市場の状況に左右されるという。

グラブはコメントを控えたともロイターは伝えた。

原題: Grab Ponders U.S. IPO to Raise at Least $2 Billion, Reuters Says、Grab Considering U.S. IPO of at Least $2b This Year: Reuters (抜粋)