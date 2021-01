米財務省は15日、香港国家安全維持法(国安法)成立を受けた米大統領令の一環として、香港警察の当局者3人を含む計6人を制裁対象に指定した。中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会の香港選出委員、譚耀宗氏も含まれている。

香港政府は16日、中国と香港の内政に米国が「介入」し、国家の安全を守る取り組みを「妨害」しようとしていると非難する 声明を発表。「極度の怒り」を感じるとし、「荒唐無稽で卑劣、恥知らず」な振る舞いだと断じた。

原題: Hong Kong Calls U.S. Sanctions Against Officials ‘Despicable’、U.S. Sanctions Six People Under Hong Kong Executive Order (抜粋)