ＴＳＭＣの21年設備投資計画、最大2.9兆円－10～12月純利益堅調

半導体の受託生産世界最大手、台湾積体電路製造( TSMC)が14日発表した昨年10-12月(第4四半期)決算は予想を上回る増益となった。世界のテクノロジー・自動車大手企業に選ばれ得る半導体メーカーとしての役割を固めている。

10-12月の純利益は前年同期比23%増の1428億台湾ドル(約5300億円)。アナリスト予想の平均は1372億台湾ドルだった。これまで公表された月間売上高に基づく10-12月の売上高は、14%増の3615億台湾ドルと 過去最高。

2021年の設備投資計画は250億-280億米ドル(約2兆6000億-2兆9100億円)。昨年の設備投資は172億4000万米ドルだった。TSMCは1-3月(第1四半期)の売上高を127億-130億米ドルと見込んでおり、アナリスト予想平均の124億米ドルを上回った。

原題: TSMC Profit Beats Expectations as Chipmaker Widens Tech Lead、TSMC Sees 2021 Capital Expenditure of $25b to $28b(抜粋)