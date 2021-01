米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長は、米金融政策の新たな枠組みに関する議論の中で、インフレ率が1年間、2%に達するまでは利上げしないと述べた。

原題:

Clarida: No Rate Liftoff Until U.S. Sees 2% Inflation for a Year(抜粋)