ＪＰモルガン、女性取締役を１人増加－銀行セクターで唯一の増加

米銀JPモルガン・チェースは昨年12月、防衛関連事業を手掛ける米ゼネラル・ダイナミクスのフィービー・ノバコビック最高経営責任者(CEO)を取締役に迎えた。S&P500種銀行株指数を構成する18行のうち、女性取締役を増やした銀行はJPモルガンだけだった。

JPモルガンはこれで、女性取締役が多い銀行トップ5行に入った。

取締役会の規模は12月に平均13.6人、このうち女性は4.3人で変わらず。取締役会に占める女性の比率では12月は31.8%と、前月の31.6%から上昇した。S&P500種全体では同28.5%となっている。

会社名 取締役に占める 女性の比率 人数 取締役会人数 Citigroup Inc. 47 8 17 First Republic Bank 40 4 10 Huntington Bancshares Inc. 38 5 13 US Bancorp 38 5 13 JPMorgan Chase & Co. 36 4 11 Bank of America Corp. 35 6 17 Fifth Third Bancorp 33 5 15 KeyCorp 33 4 12 Truist Financial Corp. 32 7 22 PNC Financial Services Group Inc. 31 4 13 SVB Financial Group 31 4 13 Comerica Inc. 27 3 11 People’s United Financial Inc. 27 3 11 Zions Bancorp NA 27 3 11 Citizens Financial Group Inc. 25 3 12 Regions Financial Corp. 25 3 12 Wells Fargo & Co. 23 3 13 M&T Bank Corp. 21 4 19

