ペンス米副大統領は民主党のペロシ下院議長に対し、トランプ大統領の解任に向け、大統領の罷免手続きを定める米国憲法修正25条の発動を自分に要求することは、「わが国の最善の利益」にかなわず、「憲法と整合的」でもないと主張した。

ペンス副大統領はペロシ氏に宛てた書簡で、「さらなる分断と一時の激情をあおるような行動」を回避するようペロシ氏と議員らに強く求めた。

原題:Pence Tells Pelosi 25th Amendment Not in Best Interest to U.S.(抜粋)