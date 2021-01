マコネル米共和党上院院内総務はトランプ大統領について、弾劾されて当然の罪を犯したと考えており、議会民主党による弾劾訴追に向けた動きを喜んでいると自分に近い人々に語った。マコネル氏の考えに詳しい複数の関係者からの情報を引用し、米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が報じた。

同紙によれば、マコネル氏は弾劾訴追の動きにより、トランプ大統領を共和党から排除することが容易になるとの認識を示したという。マコネル氏の広報担当を務めるデービッド・ポップ氏は、NYT紙の取材にコメントしていない。

支持者による議会乱入を扇動したとして、民主党が下院に提出したトランプ氏に対する弾劾訴追決議案は、13日にも採決され、その後可決される可能性が高い。

原題:McConnell Said to Be Pleased About Effort to Impeach Trump : NYT(抜粋)