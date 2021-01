アトランタ連銀のボスティック総裁は、米国での新型コロナワクチンウイルスの配布が遅いペースで始まったと指摘、遅れが続けば景気回復の勢いは弱まり、時間もかかる恐れがあると述べた。ゴールドマン・サックスが主催したバーチャル形式のイベントで、質疑に応じた。

ボスティック氏は「これは非常に大きな物流の課題であり、すでに開始の時点で障害が起きている」として、配布が遅れれば「実質的な回復が始まるのはさらに先となり、回復もより困難で時間がかかるだろう」と述べた。

同氏は「この公衆衛生の問題が解決するまで、経済が勢いを伴って力強く前進することはできない」と発言。住民にワクチンを接種してもらうことが「極めて重要だ」と述べた。

原題:Fed’s Bostic Warns More Vaccine Delays Could Slow U.S. Recovery(抜粋)