12日の中国株式相場は上昇。金融・証券銘柄が大きく買われ、CSI300指数がここ3カ月で最大の上げとなった。

CSI300指数は前日比2.9%高の5596.35で引け、2008年1月以来の高値を付けた。午後の取引で上げが加速した。証券株の指数は一時5.3%高と、昨年8月以来の大きな値上がりとなった。

上海総合指数は2.2%高で終了した。

本土市場で招商証券の株価は10%高。 中信証券(CITIC証券)は9.4%上昇、 華泰証券は7.7%高となった。

原題:China Stocks Climb the Most Since October to Touch 13-Year High(抜粋)