ダブルライン・キャピタルのジェフリー・ガンドラック最高経営責任者(CEO)は11日、仮想通貨ビットコインはここ数カ月の大幅な上昇で過熱状態になっている可能性があるとの見方を示した。CNBCが同氏とのインタビューを報じた。

CNBCによると、ガンドラック氏は「私から見るとビットコインはその動き方という点で今やバブルの領域にある」と語った。投資家が楽観的になり過ぎていることが心配だとも付け加えた。

同時に、ビットコインの強気派が結果的に 正しかったという可能性もあるとも指摘。「ビットコインの需給関係は非常に良好だと指摘する人々は、もし機関投資家が参加するなら、正しい」と述べた。

原題:

Jeffrey Gundlach Says Bitcoin Is in ‘Bubble Territory’: CNBC(抜粋)