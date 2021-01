Photographer: Erin Schaff/The New York Times Photographer: Erin Schaff/The New York Times

トランプ米大統領とペンス副大統領は11日夜にホワイトハウスの大統領執務室で会談し、大統領の残りの任期を通じて、それぞれの職務を全うすることを約束し合った。ホワイトハウス高官が明らかにした。

原題:

Trump, Pence Pledged to Continue Work Through Remainder of Term(抜粋)